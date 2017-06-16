Витиньо: Гонять мяч на песке меня не тянет

Нападающий Витиньо, начавший в составе ЦСКА сбор в Австрии, рассказал, как он провел отпуск.

- Чувствуется, что ты начал сбор в прекрасном настроении: выкладываешься по полной, уже забил на тренировках пару отличных голов. Значит, удалось во время летней паузы как следует отдохнуть?

- Да, я набрался сил и готов снова играть в футбол! Очень рад видеть всех партнеров по команде, скучал по ним. Во время отпуска был в Рио-де-Жанейро, проводил время с семьей, общался с друзьями. Мне было комфортно - как раз закончился ремонт в квартире, где я живу в межсезонье, и мы классно отдохнули. А кроме того, работал по программе, которую мне выдали наши тренеры, поэтому чувствую себя великолепно!



- Рио - это ведь еще и Копакабана, пляжный футбол. Участвовал на каникулах в песчаных баталиях?

- Мне нравится смотреть, как играют другие, но самого гонять мяч на песке не тянет. А вообще, как все знают, для бразильцев это своеобразная религия. Сейчас пошла новая мода: парень учит играть в футбол свою девушку, так что на пляжах много пар, которые вместо того чтобы лежать и загорать, чеканят мяч.





