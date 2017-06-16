Артур «Arteezy» Бабаев: Я бы тянул до последнего с уходом с профессиональной сцены

Игрок Evil Geniuses Артур «Arteezy» Бабаев в интервью РИА Новости рассказал о начале своей карьеры и о дальнейших планах.



«Где-то в 2012 году. Тогда я увидел видео, в котором Dendi играет на средней линии. В какой-то момент что-то щелкнуло у меня в голове, и я понял, что это то, чем я хочу заниматься. Я помню, как громко сказал: «Я хочу быть лучшим мидером».



Я и до этого немало играл, однако не задумывался над тем, как я это делаю. После того видео я начал просматривать записи своих матчей и анализировать, где я допустил ошибку. И стал смотреть огромное количество матчей китайских команд — например, смотрел буквально каждый матч Tong Fu. Тогда же я начал относиться к Dota 2 не просто как к игре, а как к соревновательной дисциплине.



Я довольно много играл в различных североамериканских турнирах, был активен на местном популярном форуме. Я был высокомерным и дерзким, и в какой-то момент меня заметил Джеки «EternaLEnVy» Мао — мы часто играли друг против друга. Он спросил, хочу ли я играть в его команде. На самом деле, он не знал, сколько мне лет, и, услышав ответ, пообещал, что вернется с предложением летом. В течение пары летних месяцев мы выиграли несколько небольших турниров, однако затем я должен был вернуться к занятиям в школе, поэтому наши пути разошлись.



Я стараюсь не загадывать наперед. Не знаю, сколько лет еще буду играть, — я планирую остаться до того момента, пока не пойму, что стал играть плохо. Возможно, что и через десять лет я буду в форме. Возможно, что Dota 2 еще больше разрастется или, наоборот, о ней все забудут. Если бы у меня был выбор, чем заниматься, я бы тянул до последнего с уходом с профессиональной сцены, а дальше пытался найти работу, связанную с Dota 2. Возможно, стал бы тренером — думаю, что у меня слишком много опыта, чтобы он пропадал втуне».



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