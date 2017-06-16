Руководство «Реала» пытается убедить Роналду не покидать клуб

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду хочет покинуть клуб. Руководство победителей Лиги чемпионов предпринимает попытки переубедить португальца.

Как сообщает Marca, Роналду действительно, как сообщало ранее португальское издание А Воla, хочет покинуть клуб в связи с обвинениями в неуплате налогов. Ранее форвард «Барселоны» Лионель Месси получил условный срок по аналогичному обвинению. Сообщается, что руководство «Реала» пытается успокоить игрока и убедить его остаться.

Прокуратура Испании утверждает, что Роналду обманул налоговые органы на 1,4 миллиона евро в 2011 году, 1,7 миллиона евро – в 2012 году, 3,2 миллиона евро – в 2013 году и 8,5 миллиона евро – в 2014 году. Сам португалец уверен, что он чист перед законом.