Руководство «Реала» пытается убедить Роналду не покидать клуб
Источник: MarcaКомментарии
Нападающий
мадридского «Реала» Криштиану Роналду хочет покинуть клуб. Руководство
победителей Лиги чемпионов предпринимает попытки переубедить португальца.
Как сообщает Marca, Роналду
действительно, как сообщало ранее португальское издание А Воla, хочет покинуть клуб в связи с обвинениями в
неуплате налогов. Ранее форвард «Барселоны» Лионель Месси получил условный
срок по аналогичному обвинению. Сообщается, что руководство «Реала» пытается
успокоить игрока и убедить его остаться.
Прокуратура
Испании утверждает, что Роналду обманул налоговые органы на 1,4 миллиона евро в
2011 году, 1,7 миллиона евро – в 2012 году, 3,2 миллиона евро – в 2013 году и
8,5 миллиона евро – в 2014 году. Сам португалец уверен, что он чист перед
законом.
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