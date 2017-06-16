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Руководство «Реала» пытается убедить Роналду не покидать клуб

Источник:  MarcaКомментарии

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду хочет покинуть клуб. Руководство победителей Лиги чемпионов предпринимает попытки переубедить португальца.

Как сообщает Marca, Роналду действительно, как сообщало ранее португальское издание А Воla, хочет покинуть клуб в связи с обвинениями в неуплате налогов. Ранее форвард «Барселоны» Лионель Месси получил условный срок по аналогичному обвинению. Сообщается, что руководство «Реала» пытается успокоить игрока и убедить его остаться.

Прокуратура Испании утверждает, что Роналду обманул налоговые органы на 1,4 миллиона евро в 2011 году, 1,7 миллиона евро – в 2012 году, 3,2 миллиона евро – в 2013 году и 8,5 миллиона евро – в 2014 году. Сам португалец уверен, что он чист перед законом.

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