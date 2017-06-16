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В «Челси» готовы выполнить требования Конте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Челси» готово пойти на встречу итальянскому специалисту Антонио Конте в вопросе трансферной политики.

Как сообщает Football Italia, боссы «синих» сообщили о своем решении наставнику, поскольку хотят сохранить его в клубе.

Ранее сообщалось, что Конте повздорил с некоторыми руководителями клуба и собрался покинуть стан чемпиона Англии.

Напомним, специалист встал у руля лондонской команды минувшим летом и выиграл вместе с ней премьер-лигу.

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