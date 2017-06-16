В «Челси» готовы выполнить требования Конте
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Руководство «Челси» готово пойти на встречу итальянскому специалисту Антонио Конте в вопросе трансферной политики.
Как сообщает Football Italia, боссы «синих» сообщили о своем решении наставнику, поскольку хотят сохранить его в клубе.
Ранее сообщалось, что Конте повздорил с некоторыми руководителями клуба и собрался покинуть стан чемпиона Англии.
Напомним, специалист встал у руля лондонской команды минувшим летом и выиграл вместе с ней премьер-лигу.
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