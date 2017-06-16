Источник: Роналду хочет покинуть Испанию. Он не понимает, в чем виноват

Источник, близкий к форварду мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассказал о причинах, которые заставили его просить клуб о трансфере.

«Ему очень грустно, он действительно очень расстроен. Он считает, что он честен, что он положительный герой, и он не понимает (в чем его обвиняют). Сейчас он хочет уйти», - приводит слова источника ВВС.

Также сообщается, что советники игрока в случае ухода видят наиболее предпочтительными варианты с переходом в «ПСЖ» или один из английских клубов.

Прокуратура Испании утверждает, что Роналду обманул налоговые органы на 1,4 миллиона евро в 2011 году, 1,7 миллиона евро – в 2012 году, 3,2 миллиона евро – в 2013 году и 8,5 миллиона евро – в 2014 году. Сам португалец уверен, что он чист перед законом.