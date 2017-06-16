Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Источник: Роналду хочет покинуть Испанию. Он не понимает, в чем виноват

Источник:  BBCКомментарии

Источник, близкий к форварду мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассказал о причинах, которые заставили его просить клуб о трансфере.

«Ему очень грустно, он действительно очень расстроен. Он считает, что он честен, что он положительный герой, и он не понимает (в чем его обвиняют). Сейчас он хочет уйти», - приводит слова источника ВВС.

Также сообщается, что советники игрока в случае ухода видят наиболее предпочтительными варианты с переходом в «ПСЖ» или один из английских клубов.

Прокуратура Испании утверждает, что Роналду обманул налоговые органы на 1,4 миллиона евро в 2011 году, 1,7 миллиона евро – в 2012 году, 3,2 миллиона евро – в 2013 году и 8,5 миллиона евро – в 2014 году. Сам португалец уверен, что он чист перед законом.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Всему виной амбиции. Почему Роналду не вернется в «Манчестер Юнайтед»?Всему виной амбиции. Почему Роналду не вернется в «Манчестер Юнайтед»?«Советский спорт» рассказывает, почему португалец не вернется в английский клуб.«Севилья» хочет выкупить у «Интера» контракт ЙоветичаВ прошлом сезоне нападающий Стеван Йоветич, принадлежащий «Интеру», выступал на правах аренды за «Севилью». Испанский клуб хочет выкупить его контракт.«Реал» установил ценник на РоналдуКак сообщает Gazzetta dello Sport, мадридский «Реал» отпустит нападающего Криштиану Роналду в другой клуб за 400 млн евро.Доннарумма может перейти в «Реал» в обмен на Кейлора НавасаМадридский «Реал» и «Милан», возможно, произведут обмен вратарей. Об этом сообщают итальянские СМИ.Руководство «Реала» пытается убедить Роналду не покидать клубНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду хочет покинуть клуб. Руководство победителей Лиги чемпионов предпринимает попытки переубедить португальца.«МЮ» и «Ювентус» следят за ситуацией Гомеша в «Барселоне»Как сообщает AS, полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может покинуть чемпионат Испании.Чемпион по лайкам: как Неймар выиграл в финале НБАЧемпион по лайкам: как Неймар выиграл в финале НБАИнстаграмм-аккаунт форварда «Барселоны» Неймара во время финальной серии НБА собрал рекордное число лайков.«Барселона» рассчитывает, что Верратти сам инициирует переговоры о своем трансфере с «ПСЖ»«Барселона» не оставляет надежд подписать полузащитника «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти, сообщает Sport.es.«Барселона» провела переговоры по трансферу ДембелеИспанская «Барселона» продолжает вести переговоры с дортмундской «Боруссией» о трансфере нападающего Усмана Дембеле.Куртуа отклонил предложении «Челси» о продлении контрактаБельгийский вратарь «Челси» Тибо Куртуа отклонил предложение о продлении контракта.Роналду сообщил Пересу о решении покинуть «Реал»Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может покинуть команду в ближайшее время.«Реал» может купить Мбаппе и отдать его в аренду обратно в «Монако»Будущее полузащитника «Монако» Килиана Мбаппе прояснится на встрече агента игрока с руководством монегасков, сообщает L’Equipe.В Италии скончалась женщина, пострадавшая в Турине во время давкиВ Италии скончалась женщина, которая пострадала во время давки в Турине при просмотре финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» (1:4), сообщает Il Corriere della sera.Денис Черышев: Отпуска у меня не будет, работаю по шесть часов в деньДенис Черышев: Отпуска у меня не будет, работаю по шесть часов в деньПолузащитник «Вильярреала» Денис Черышев в интервью испанским журналистам рассказал о своем состоянии.Мората заработает в «Манчестер Юнайтед» 48 млн евроКак сообщает Sky Italia, форвард сборной Испании Альваро Мората согласовал с «Манчестер Юнайтед» условия личного контракта.«Реал» лидирует в борьбе за ДоннаруммуКак сообщает Sky Sport Italia, голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма близок к переходу в другой клуб.Ян Облак: Планирую остаться в «Атлетико»Словенский голкипер «Атлетико» Ян Облак заявил, что не собирается покидать команду.«Арсенал» и «Тоттенхэм» ведут борьбу за полузащитника «Реала»Как сообщает Diario Gol, полузащитник мадридского «Реала» Матео Ковачич может перебраться в чемпионат Англии.«Ювентус» готов заплатить за Н’Зонзи 40 миллионов в рассрочкуПолузащитник «Севильи» Стивен Н’Зонзи договорился о переходе в «Ювентус», сообщает Goal.com.Марко Асенсио: Поражает стремление Роналду к победеПолузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио поделился мнением о одноклубнике Криштиану Роналду.
Футбол
«Матч ТВ» сообщает, что зрителям футбол интереснее гандбола
Олимпиада
МОК прекратил сотрудничество с McDonald's
Футбол
Дани Алвес: Надеюсь однажды оказаться в английской премьер-лиге
Футбол
Андрей Червиченко: Кубок конфедераций – прикольный турнир
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости