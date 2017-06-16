Источник: Роналду хочет покинуть Испанию. Он не понимает, в чем виноват
Источник: BBCКомментарии
Источник,
близкий к форварду мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассказал о причинах,
которые заставили его просить клуб о трансфере.
«Ему
очень грустно, он действительно очень расстроен. Он считает, что он честен, что
он положительный герой, и он не понимает (в чем его обвиняют). Сейчас он хочет
уйти», - приводит слова источника ВВС.
Также
сообщается, что советники игрока в случае ухода видят наиболее
предпочтительными варианты с переходом в «ПСЖ» или один из английских клубов.
Прокуратура
Испании утверждает, что Роналду обманул налоговые органы на 1,4 миллиона евро в
2011 году, 1,7 миллиона евро – в 2012 году, 3,2 миллиона евро – в 2013 году и
8,5 миллиона евро – в 2014 году. Сам португалец уверен, что он чист перед
законом.
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