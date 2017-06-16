«Зенит» сменил заместителя председателя правления по баскетболу

Президент фонда развития баскетбола имени Кондрашина и Белова Игорь Оноков назначен на пост заместителя председателя правления ФК «Зенит» по баскетболу, сообщает официальный сайт баскетбольной команды.

Ранее этот пост занимала Ольга Антонова, она покинула клуб. Также из «Зенита» ушел спортивный директор баскетбольной команды Андрей Спиридонов.

Игорь Оноков в течение последних десяти лет входит в исполком Российской федерации баскетбола и возглавляет в организации контрольно-ревизионную комиссию. Также 59-летний функционер возглавляет фонд имени Кондрашина и Белова. В прошедшем сезоне Оноков был президентом петербургского «Спартака».

Напомним, Антонова и Спиридонов работали в «Зените» с 2014 года, когда и была создана баскетбольная команда.

В сезоне 2016/2017 сине-бело-голубые под руководством Василия Карасева заняли третье место в Единой лиге ВТБ и дошли до 1/4 финала Кубка Европы.

26 мая на пост председателя правления ФК «Зенит» был назначен Сергей Фурсенко. Он же занял должность президента клуба.