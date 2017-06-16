Доннарумма может перейти в «Реал» в обмен на Кейлора Наваса

Мадридский «Реал» и «Милан», возможно, произведут обмен вратарей. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sport Mediaset, «Реал» хотел бы приобрести Доннарумму. Они готовы включить в сделку своего голкипера Кейлора Наваса. До этого сообщалось, что «Реал» готов заплатить за итальянца 30 миллионов евро.

Ранее стало известно, что игрок «Милана» отказался продлевать контракт с «россонери». По информации СМИ, голкипер требует от клуба контракт с зарплатой в 4,5 млн евро. «Милан» готов платить 4 млн.

Добавим, что контракт с Доннаруммы истекает летом 2018 года. Если голкипер отработает его до конца, то достанется «Реалу» бесплатно.

В минувшем сезоне 18-летний Джанлуиджи Доннарумма провел 41 матч за «Милан», пропустил 49 мячей и 12 раз отыграл «на ноль».