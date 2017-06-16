Доннарумма может перейти в «Реал» в обмен на Кейлора Наваса
Мадридский
«Реал» и «Милан», возможно, произведут обмен вратарей. Об этом сообщают итальянские
СМИ.
Как
информирует Sport Mediaset, «Реал» хотел бы
приобрести Доннарумму. Они готовы включить в сделку своего голкипера Кейлора
Наваса. До этого сообщалось, что «Реал»
готов заплатить за итальянца 30 миллионов евро.
Ранее
стало известно, что игрок «Милана» отказался продлевать контракт с «россонери».
По информации СМИ, голкипер требует от клуба контракт с зарплатой в 4,5
млн евро. «Милан» готов платить 4 млн.
Добавим, что контракт с
Доннаруммы истекает летом 2018 года. Если голкипер отработает его до конца, то
достанется «Реалу» бесплатно.
В
минувшем сезоне 18-летний Джанлуиджи Доннарумма провел 41 матч за «Милан»,
пропустил 49 мячей и 12 раз отыграл «на ноль».