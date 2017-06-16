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«Питтсбург» подписал контракт с голкипером сборной Швеции

Источник:  ХК «Питтсбург Пингвинз»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Питтсбурга», сегодня клуб подписал контракт с голкипером Филипом Густавссоном.

Отмечается, что соглашение 19-летнего хоккеиста рассчитано на три года и вступит в силу, когда вратарь начнет играть в Северной Америке. Грядущий сезон Филип проведет в Швеции. 

Напомним, 19-летний Густавссон был выбран «пингвинами» на драфте 2016 года под общим 55-м номером. 

В минувшем сезоне хоккеист выступал за «Лулео», где выиграл четыре матча из 15, отразив 91,2 % бросков. В 2017 году Густавссон принял участие в молодежном чемпионате мира в составе сборной Швеции, проведя один матч.

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