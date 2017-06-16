«Севилья» хочет выкупить у «Интера» контракт Йоветича

В прошлом сезоне нападающий Стеван Йоветич, принадлежащий «Интеру», выступал на правах аренды за «Севилью». Испанский клуб хочет выкупить его контракт.

Как сообщает ABC de Sevilla, «Севилья» готова отдать за игрока 10 миллионов евро. «Интер» хочет получить за него 13 миллионов. В «Севилье» надеются, что в итальянском клубе учтут желание игрока остаться в «Севилье» и пойду на уступки.

В прошедшем сезоне 27-летний Стеван Йоветич провел 29 матчей за «Севилью» и забил семь мячей при пяти голевых передачах.