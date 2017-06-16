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Россия обыграла Латвию на женском Евробаскете

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч чемпионата Европы по баскетболу среди женщин между сборными России и Латвии завершился победой российской команды. Итоговый счет матча – 71:59 в пользу сборной России.

В составе российской сборной самой результативной стала Эпифания Принс, которая набрала 19 очков. У сборной Латвии 20 очков набрала Элина Бабкина. 17 июня российская команда сыграет следующий матч на турнире со сборной Бельгии.

Баскетбол

Чемпионат Европы. Женщины

Чехия

Группа D 

1-й тур

Россия – Латвия – 71:59




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