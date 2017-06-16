Россия обыграла Латвию на женском Евробаскете
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч чемпионата Европы по баскетболу среди
женщин между сборными России и Латвии завершился победой российской команды.
Итоговый счет матча – 71:59 в пользу сборной России.
В составе российской сборной самой результативной стала Эпифания
Принс, которая набрала 19 очков. У сборной Латвии 20 очков набрала Элина
Бабкина. 17 июня российская команда сыграет следующий матч на турнире со
сборной Бельгии.
Баскетбол
Чемпионат Европы. Женщины
Чехия
Группа D
1-й тур
Россия – Латвия – 71:59
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