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Спортивный директор «Динамо СПб»: Ведем диалог с «Факелом» по поводу Соловьева

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Спортивный директор «Динамо СПб» Андрей Орлов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал об интересе клуба к экс-полузащитнику «Динамо» и «Зенита» Ивану Соловьеву.

- У нас есть предметный интерес. Но у Ивана еще действует контракт с «Факелом» и, возможно, есть другие предложения. Мы ведем диалог с «Факелом», но все подробности раскрывать не буду.

- Высока вероятность, что Соловьев перейдет в команду?
- Как и обычно - 50 на 50. Сейчас подтверждениями об интересе раздуем его стоимость до небес (смеется). Соловьев - динамовский воспитанник. Наши тренеры тоже работали в «Динамо», они его знают. Людям всегда комфортно работать с футболистами, которые знают, какие требования будут к ним предъявляться.

- В целом много новичков будут?
- Мы расстались с восемью футболистами. Соответственно нам столько и нужно взять. Даже чуть больше, все-таки ФНЛ - более сложный и длинный турнир, чем ПФЛ, и скамейку надо сделать длиннее. Рассчитываем, что в команде появятся восемь-десять футболистов, - сказал Орлов.

Напомним, ранее сообщалось, что Иван Соловьев присоединится к «Динамо СПб» на сборе в Москве. Подопечные Александра Точилина 18 и 19 июня сыграют в столице контрольные матчи против «Тосно» и «Балтики».

В августе 2016 года полузащитник подписал с «Факелом» двухлетний контракт. За воронежцев экс-динамовец провел 20 матчей в ФНЛ и не забил ни одного гола. Ранее Соловьев выступал за «Динамо», «Зенит», «Амкар» и финский «Лахти».

По итогам сезона 2016/2017 «Динамо СПб» вышло в ФНЛ. Стартовый матч в первенстве бело-голубые проведут дома 8 июля против «Енисея». 

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