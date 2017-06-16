Радимов назначен на пост координатора команд «Зенита»

Бывший капитан «Зенита» и главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов продолжит работу в петербургском клубе на посту координатора футбольных команд.

Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, обязанности Радимова - отслеживание прогресса футболистов и продвижение их по всей системе клуба по вертикали Академия - молодежный состав - «Зенит»-2 - первая команда.

Напомним, с 2013 года 41-летний специалист возглавлял «Зенит-2», с которым в 2015 году вышел в ФНЛ. В сезоне 2016/2017 сине-бело-голубые заняли в первенстве 13-е место.

Ранее председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко объявил, что в следующем сезоне главным тренером второй команды будет Анатолий Давыдов.