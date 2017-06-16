Российские рапиристки завоевали серебро на чемпионате Европы в командных соревнованиях
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На чемпионате Европы по фехтованию в Тбилиси (Грузия) состоялись
командные соревнования рапиристок. Второе место заняла сборная России.
Россиянки дошли до финала, где уступили команде Италии - 31:45.
В поединке за третье место сборная Германии оказалась сильнее сборной Венгрии -
45:18.За сборную России выступали Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина,
Светлана Трипалина и Марта Мартьянова. Отметим, что на данный момент в
активе сборной России восемь наград на чемпионате Европы.
Фехтование. Чемпионат Европы
Тбилиси (Грузия)
Женщины. Рапира
Командные соревнования
Финал
Италия – Россия – 45:31
Поединок за третье место
Германия – Венгрия – 45:18
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