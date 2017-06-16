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Российские рапиристки завоевали серебро на чемпионате Европы в командных соревнованиях

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате Европы по фехтованию в Тбилиси (Грузия) состоялись командные соревнования рапиристок. Второе место заняла сборная России.

Россиянки дошли до финала, где уступили команде Италии - 31:45. В поединке за третье место сборная Германии оказалась сильнее сборной Венгрии - 45:18.За сборную России выступали Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Светлана Трипалина и Марта Мартьянова. Отметим, что на данный момент в активе сборной России восемь наград на чемпионате Европы.

Фехтование. Чемпионат Европы

Тбилиси (Грузия)

Женщины. Рапира

Командные соревнования

Финал

Италия – Россия – 45:31

Поединок за третье место

Германия – Венгрия – 45:18



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