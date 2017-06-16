У «Ювентуса» появится женская команда

Со следующего сезона в структуре «Ювентуса» будет женская команда. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Также сообщается, что команда со следующего сезона будет выступать в женской серии А. Ранее руководство клуба уже говорило о планах создания женской команды, так как в структуре «старой синьоры» уже есть юношеская женская команда.

Отметим, что в прошлом сезоне чемпионом женской серии А стала «Фиорентина».