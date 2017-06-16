У «Ювентуса» появится женская команда
Источник: ФК «Ювентус»Комментарии
Со следующего сезона в структуре «Ювентуса» будет женская команда.
Об этом сообщает официальный твиттер клуба.
Также сообщается, что команда со следующего сезона будет выступать
в женской серии А. Ранее руководство
клуба уже говорило о планах создания женской команды, так как в структуре «старой
синьоры» уже есть юношеская женская команда.
Отметим, что в прошлом сезоне чемпионом женской серии А стала «Фиорентина».
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