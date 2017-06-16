Захаров завоевал золото чемпионата Европы в прыжках в воду с 3-метрового трамплина

Сегодня, 16 июня, россиянин Илья Захаров выиграл золото чемпионата Европы в прыжках в воду с трехметрового трамплина, который проходит в Киеве.

Спортсмен из РФ набрал 525,10 балла в финале турнира. Вторым стал Илья Кваша из Украины – 484,30, а третью строчку занял еще один представитель Украины Олег Колодий (470,30).

Напомним, чемпионат Европы по прыжкам в воду завершится 18 июня.

Отметим, что золотая медаль Захарова стала первой для сборной России на турнире.