Захаров завоевал золото чемпионата Европы в прыжках в воду с 3-метрового трамплина
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня, 16 июня, россиянин Илья Захаров выиграл золото чемпионата Европы в прыжках в воду с трехметрового трамплина, который проходит в Киеве.
Спортсмен из РФ набрал 525,10 балла в финале турнира. Вторым стал Илья Кваша из Украины – 484,30, а третью строчку занял еще один представитель Украины Олег Колодий (470,30).
Напомним, чемпионат Европы по прыжкам в воду завершится 18 июня.
Отметим, что золотая медаль Захарова стала первой для сборной России на турнире.
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