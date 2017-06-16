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«Динамо» обыграло болгарский «Черноморец» в товарищеском матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Товарищеский матч между московским «Динамо» и болгарским «Черноморцем» из Балчика завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Динамо».

На 52-й минуте динамовцев вывел вперед Кирилл Панченко. На 69-й минуте ударом через себя результат удвоил Антон Соснин.

Товарищеский матч

Балчик (Болгария)

«Динамо» (Москва, Россия) – «Черноморец» (Балчик, Болгария) – 2:0

Голы: Панченко, 52, с пенальти, Соснин, 69.

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