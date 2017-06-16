«Динамо» обыграло болгарский «Черноморец» в товарищеском матче
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Товарищеский матч между московским «Динамо» и болгарским «Черноморцем»
из Балчика завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 2:0 в
пользу «Динамо».
На 52-й минуте динамовцев вывел вперед Кирилл Панченко. На 69-й
минуте ударом через себя результат удвоил Антон Соснин.
Товарищеский матч
Балчик (Болгария)
«Динамо» (Москва, Россия) – «Черноморец» (Балчик, Болгария) – 2:0
Голы: Панченко, 52, с пенальти, Соснин, 69.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически