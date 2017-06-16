CAS отклонил апелляцию Алояна на лишение серебра ОИ-2016

Как сообщает официальный сайт CAS, в организации приняли решение отклонить апелляцию российского боксера Михаила Алояна на лишение серебряной медали ОИ-2016 из-за применения запрещенных препаратов.

Напомним, CAS в начале декабря 2016 года сообщил, что спортсмен из РФ будет лишен серебра Игр-2016 за употребление допинга, проба спортсмена дала положительный результат на туаминогептан.

Личный тренер боксера Эдуард Кравцов объяснял, что Михаил простудился на сборе в Сочи и принял капли, разрешенные в тренировочном процессе. При рассмотрении дела в CAS выяснилось, что Алоян не оформлял документы на терапевтическое исключение, то есть не имел права на использование препарата.

Добавим, что Алоян 11 мая победил Ядера Кардосу из Никарагуа в своем дебютном бою на профессиональном ринге.