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Андрей «Timon» Гурьев: Буду стараться не выпадать из игрового ритма, как это делал весь год

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Киберфутболист ЦСКА и Gambit Esports Андрей «Timon» Гурьев в интервью сайту организации рассказал о выступлении на европейской квалификации к FIFA Interactive World Cup 2017, а также о подготовке к предстоящему чемпионату.

«Это одна из самых значимых побед для меня. Наверное, эта победа показала, что я нахожусь на правильном пути, могу дальше прогрессировать. Единственный игрок из СНГ за 7 лет, кто сумел туда попасть... всё-таки это о чём-то говорит.

Я опять довольно долго запрягал, входил в игру, привыкал к отклику. По началу немного руки не слушались, не получались некоторые моменты в заключительной стадии атак. Но постепенно начал находить баланс в игре, где-то пришлось под соперников подстроиться. В целом, групповой этап провёл хорошо. 

Если говорить про плей-офф, то я знал всех этих ребят, кроме шведа Osszen. С голландцем мы сыграли последний матч в группе, но я уже тогда чувствовал, что он представляет довольно грозную силу, видимо, у него просто не получились первые игры в группе. Мы играли в закрытую игру, по одной ошибки за матч с каждой стороны, было очень тяжело взломать оборону. Можно сказать, что мне повезло чуть-чуть больше, все-таки золотой гол - это небольшая лотерея. Он проспал мою атаку и поплатился за это. 

Нервозность свойственна для таких турниров. С опытом понимаешь, что ты всегда будешь нервничать, даже на средних турнирах, важнее все это грамотно преодолеть и с каждым разом я все чаще с этим справляюсь.

Zimme и был одним из главных фаворитов, но я с ним часто играл в онлайне и всё время довольно успешно. Я понимал, что у меня есть шансы выиграть квоту, но я должен был показать хорошую игру. Всё получилось. Я доволен этим.

В идеале, я бы уже сейчас взял перерыв, чтобы с июля полностью посвятить себя тренировкам в онлайне, но придется с ним повременить, чтобы принять участие в Кубке России (23 – 25 июня). Посмотрим, сейчас мало анонсированных ЛАН турниров. В любом случае, буду стараться не выпадать из игрового ритма, как это делал весь год».

Финальная часть FIFA Interactive World Cup 2017 пройдет в августе этого года в Лондоне. Победитель чемпионата получит 200 000 долларов.

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