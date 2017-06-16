Андрей Орловский — Марчин Тыбура. Прогноз «Советского спорта»

В субботу в Сингапуре состоится турнир UFC Fight Night 111. В рамках бойцовского шоу белорус Андрей Орловский сразится против поляка Марчина Тыбуры.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко — об этом поединке.

- Бывший чемпион UFC и лучший боец Белоруссии всех времен переживает черную полосу в своей карьере и находится на грани увольнения. Еще недавно он был одним из главных претендентов на титул чемпиона, а сейчас имеет внушительную серию из четырех поражений кряду. Стипе Миочич, Алистар Оверим, Джош Барнетт, Фрэнсис Нганноу — все эти парни побеждали «Питбуля» досрочно. Если Андрей проиграет Тыбуре, то точно покинет сильнейшую лигу мира.

Орловский будет нацелен на нокаут. Если он не победит в начале боя, то, скорее всего, к третьему раунду устанет и поляк перехватит инициативу. Тыбура имеет преимущество в возрасте, он младше на семь лет и на данный момент находится в хорошей психологической форме. Последние поединки он выиграл, причем довольно уверенно, отправив двоих соперников в нокаут.

Прогноз: победа Марчина Тыбуры единогласным решением судей.

Дата: 17 июня

Кто: Андрей Орловский (Белоруссия) — Марчин Тыбура (Польша)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Орловский (16-е, бои 25-14); Тыбура (23-е, бои 15-2)