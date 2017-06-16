Роналду хочет покинуть Испанию, «Реал» торгуется по Доннарумме, золото Захарова на ЧЕ по прыжкам в воду. Главные новости дня

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию краткий обзор главных новостей дня.

1. Главной сенсацией дня стало сообщение о том, что Криштиану Роналду может покинуть «Реал». Руководство клуба пытается отговорить португальца.

2. Одновременно «Реал» пытается приобрести голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. Взамен они готовы отдать своего вратаря Кейлора Наваса.



3. «Спартак» раздумывает, что делать в связи с тяжелой травмой Романа Зобнина и возникшим дефицитом россиян в команде. Возможно, за красно-белых будет играть Максим Канунников.



4. Женская сборная России по баскетболу в стартовом матче чемпионата Европы обыграла команду Латвии.



5. Илья Захаров завоевал золото на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Киеве.



6. Российские рапиристки стали вторыми на чемпионате Европы по фехтованию в командных соревнованиях.



Текст дня: Почему ЦСКА может вообще никого не покупать





