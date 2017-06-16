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«Арсенал»: Криштиану, мы ждем тебя в Туле

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На официальном аккаунте тульского «Арсенала» в Twitter появилось сообщение, адресованное форварду мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который по сообщениям СМИ собирается покинуть Испанию.

«Криштиану, мы ждем тебя в Туле. Денег на твой трансфер нет, зато есть вкусный чай из самовара, сладкие пряники и филимоновские игрушки!», – говорится в сообщении клуба.

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