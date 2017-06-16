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«Динамо СПб» продлило контракты с шестью игроками и подписало вратаря Книгу

Источник:  ФК «Динамо СПб»Комментарии

Петербургское «Динамо» объявило, что шесть игроков, выступавших за бело-голубых во втором дивизионе, останутся в команде.

Новые контракты по схеме «1+1» заключили защитники Олег Бабенков и Михаил Коваленко, полузащитники Евгений Песегов и Максим Рогов, а также нападающий Александр Коротаев. На один год продлил соглашение защитник Игорь Алексеев, он в следующем сезоне будет заявлен за «Динамо СПб-2», которое выступит в зоне «Запад» второго дивизиона.

Также петербургский клуб заключил двухлетний контракт с вратарем Денисом Книгой. Ранее права на 25-летнего голкипера принадлежали «Тосно». Книга покинул клуб 14 июня.

Напомним, ранее состав «Динамо СПб» пополнили защитники «Долгопрудного» Алексей Житников и Андрей Бычков, защитник «Сокола» Артем Пасько, капитан «Химок» Игорь Чернышов и нападающий «Соляриса» Максим Барсов. Из клуба ушли вратари Денис Кавлинов и Максим Цветков, защитники Дмитрий Шишканов, Андрей Яковлев и Андрей Луканченков, полузащитники Виталий Комисов и Семен Федотов, а также форвард Антон Апатин.

Также спортивный директор бело-голубых Андрей Орлов заявил «Советскому спорту в Санкт-Петербурге», что клуб ведет переговоры по переходу полузащитника «Факела» Ивана Соловьева.

По итогам сезона 2016/2017 «Динамо СПб» вышло в ФНЛ. Стартовый матч в первенстве бело-голубые проведут дома 8 июля против «Енисея».

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