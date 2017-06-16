Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Михаил Алоян: Мой следующий соперник из Никарагуа, я забыл его фамилию

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Российский боксер Михаил Алоян сказал, что его следующим соперником станет боец из Никарагуа. При этом он не смог вспомнить его фамилию.

«Соперник будет из Никарагуа, я забыл его фамилию. Готовиться будем с моим тренером Эдуардом Кравцовым в обычном режиме», - цитирует Алояна ТАСС.

Отметим, что это будет второй бой Алояна на профессиональном ринге. Планируется, что он пройдет 22 июня в Москве на Красной площади. В первом поединке в качестве профессионала россиянин победил другого представителя этой страны Ядера Кардосу.

Напомним, сегодня стало известно, что CAS отклонил апелляцию Алояна на лишение серебра ОИ-2016


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
CAS отклонил апелляцию Алояна на лишение серебра ОИ-2016Как сообщает официальный сайт CAS, в организации приняли решение отклонить апелляцию российского боксера Михаила Алояна на лишение серебряной медали ОИ-2016 из-за применения запрещенных препаратов.«Рассчитываю на нокаут со стороны Сереги». Боксеры – о реванше Уорд – Ковалев«Рассчитываю на нокаут со стороны Сереги». Боксеры – о реванше Уорд – Ковалев«Советский спорт» попросил именитых боксеров дать прогноз на бой года между американцем Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым.Тренер Алояна: Михаил планирует отобраться на Олимпиаду-2020Российский боксер Михаил Алоян готовится к отбору в российскую команду на Олимпиаду-2020 в Токио, сообщил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.Алоян победно дебютировал в профессиональном боксеБронзовый призер Олимпийских игр 2012 года и двукратный чемпион мира среди любителей российский боксер Михаил Алоян, выступающий во втором наилегчайшем весе, одержал победу над Ядером Кардосой из Никарагуа в своем дебютном бою на профессиональном ринге.Ядерное начало. Михаил Алоян с победы дебютировал на профессиональном рингеЯдерное начало. Михаил Алоян с победы дебютировал на профессиональном рингеИзвестный российский боксер-любитель Михаил Алоян с победы начал свою профессиональную карьеру.Стало известно имя соперника российского боксера АлоянаУ российского боксера Михаила Алояна сменился соперник накануне его первого поединка на профессиональном ринге, который пройдет 11 мая.Алоян дебютирует на профессиональном ринге боем с Кардосой из НикарагуаРоссийский боксер, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Михаил Алоян дебютирует на профессиональном ринге боем с никарагуанцем Ядером Кардосой. Об этом сообщил тренер россиянина Эдуард Кравцов.Алоян проведет дебютный бой на профессиональном ринге 11 мая в КемеровоРоссиянин Миша Алоян, ставший призером ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, дебютирует на профессиональном ринге 11 мая в Кемерово.Вечер бокса в Ярославле перенесен с 29 апреля на конец мая-начало июняВечер профессионального бокса, намеченный на 29 апреля в Ярославле, перенесен на более поздний срок и пройдет в конце мая - начале июня, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу организатора шоу промоутерской компании «Патриот».Апелляция Алояна на лишение олимпийского серебра будет рассмотрена 9 маяСпортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 9 мая рассмотрит апелляцию российского боксера Михаила Алояна на решение о лишении его серебряной медали Олимпийских игр, сообщил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.Апелляция Алояна на лишение олимпийского серебра будет рассмотрена в маеСпортивный арбитражный суд в Лозанне в мае рассмотрит апелляцию российского боксера Миши Алояна на решение о лишении его серебряной медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.Допинг-проба Алояна оказалась положительной из-за капель в носГлава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба рассказал, почему допинг проба российского боксера Миши Алояна оказалась положительной.Петр Хамуков: Надеюсь, что Алоян подаст апелляцию, и ему вернут медальПетербургский боксер Петр Хамуков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о лишении Миши Алояна серебряной медали Олимпиады в Рио.Михаил Алоян: Пусть приезжают ко мне в Сибирь и забирают медальМихаил Алоян: Пусть приезжают ко мне в Сибирь и забирают медальМихаил был крайне эмоционален в оценках происходящего. Тем не менее, присутствия духа не потерял.Алоян обвинил в лишении его серебра ОИ-2016 врача сборной РоссииРоссийский боксер Миша Алоян обвинил врача сборной России в том, что он был лишен серебряной медали ОИ-2016.Алоян подаст апелляцию на решение Спортивного арбитражного судаТренер Эдуард Кравцов, которые является наставником российского боксера Миши Алояна, заявил, рассказал о дальнейших действиях своего подопечного по делу об употреблении допинга.CAS лишил Алояна серебряной медали ОИ в Рио из-за допингаКак сообщает официальный сайт CAS, российский боксер Миша Алоян лишен серебряной медали ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.Эдуард Кравцов: Алоян пострадал из-за доктора. Лентяя и раздолбаяЭдуард Кравцов: Алоян пострадал из-за доктора. Лентяя и раздолбаяСеребряный призер Игр-2016 боксер Михаил Алоян может быть лишен медали Олимпиады.Эдуард Кравцов: Ожидаем, какое решение примет CASТренер боксера Михаила Алояна Эдуард Кравцов рассказал, что решение Спортивного арбитражного суда по делу о положительной допинг-пробе российского спортсмена придется ждать несколько недель.В Лозанне прошло заседание CAS по делу Миши АлоянаВ Швейцарии состоялось заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского боксера Миши Алояна.
Футбол
Радимов назначен на пост координатора команд «Зенита»
Баскетбол
Россия обыграла Латвию на женском Евробаскете
Футбол
«Реал» установил ценник на Роналду
Футбол
Доннарумма может перейти в «Реал» в обмен на Кейлора Наваса
все новости
Михаил Алоян
Михаил Алоянвсе новости