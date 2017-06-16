Михаил Алоян: Мой следующий соперник из Никарагуа, я забыл его фамилию
Российский боксер Михаил Алоян сказал, что его следующим
соперником станет боец из Никарагуа. При этом он не смог вспомнить его фамилию.
«Соперник будет из Никарагуа, я забыл его фамилию. Готовиться
будем с моим тренером Эдуардом Кравцовым в обычном режиме», - цитирует
Алояна ТАСС.
Отметим, что это будет второй бой Алояна на профессиональном ринге. Планируется, что он пройдет 22 июня в Москве на Красной площади. В первом поединке в качестве профессионала россиянин победил другого представителя этой страны Ядера Кардосу.
Напомним, сегодня стало известно, что CAS отклонил апелляцию Алояна на лишение серебра ОИ-2016
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