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Глава WBC: Бой Мэйвезера и Макгрегора может стать титульным

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман не возражает против того, чтобы поединок между американским боксером Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором носил характер титульного.

«Может ли на кону стоять принадлежащий Флойду бриллиантовый пояс WBC? Может быть, я пока не знаю. Лично я не против этого. Разумеется, это решение совета WBC, но мы должны отметить, что бокс привлекает внимание всего мира.

Мэйвезер вышел на пенсию и был награжден почетным поясом. Мы никогда не думали, что он вернется в бокс», – цитирует Сулеймана ESPN.

Ранее стало известно, что поединок состоится 26 августа в США по правилам бокса.

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