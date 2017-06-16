Швеция и Англия сыграли вничью на молодежном чемпионате Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч группового турнира молодежного чемпионата Европы между
сборными Швеции и Англии завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
На 82-й минуте шведы могли выйти вперед, но Линус Вальквист не
реализовал пенальти. Его удар отбил Джордан Пикфорд, который недавно перешел из
«Сандерленда» в «Эвертон». После первого тура обе команды имеют в активе по
одному очку. Следующий матч первого тура в группе А Польша – Словакия состоится
позже.
Молодежный чемпионат Европы
Кельце (Польша)
Группа А
1-й тур
Швеция – Англия – 0:0
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