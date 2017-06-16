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Алоян готов вернуть медаль ОИ-2016 после отклонения апелляции CAS

Источник:  ТАССКомментарии

Российский боксер Михаил Алоян готов выполнить требование МОК по возвращению серебряной медали ОИ-2016 после отклонения его апелляции Спортивным арбитражным судом (CAS).

«Не могу отвечать на такие вопросы (о медали), я поговорю с юристом. Но нет смысла с кем- то враждовать, и я не хотел бы, чтобы у других спортсменов, а также Олимпийского комитета России и Минспорта были проблемы. Поэтому сделаем все, что требуется, а эмоции лучше оставить», – цитирует Алояна ТАСС.

Напомним, CAS в начале декабря 2016 года сообщил, что спортсмен из РФ будет лишен серебра Игр-2016 за употребление допинга, проба спортсмена дала положительный результат на туаминогептан.

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