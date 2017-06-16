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Бывший помощник Бердыева Наварро возглавил «Карпаты»

Источник:  ФК «Карпаты»Комментарии

Новым главным тренером «Ростова» стал испанский специалист Серхио Наварро. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

37-летний испанец ранее работал тренером молодежных команд «Кастельона», а позднее был помощником Курбана Бердыева в период его работы главным тренером «Рубина». Также Наварро был методологическим директором «Рубина».

В последние три сезона Наварро был методологическим директором «Вильярреала». В его тренерский штаб вошли еще два испанца - ассистент Иван Медай и тренер по физподготовке Хосе Пастор. Отметим, что Пастор ранее работал в «Рубине» и «Ростове».

Напомним, что предыдущим главным тренером «Карпат» был белорусский специалист Олег Дулуб.

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