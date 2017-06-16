Бывший помощник Бердыева Наварро возглавил «Карпаты»
Источник: ФК «Карпаты»Комментарии
Новым главным тренером «Ростова» стал испанский
специалист Серхио Наварро. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
37-летний испанец ранее работал тренером
молодежных команд «Кастельона», а позднее был помощником Курбана Бердыева в
период его работы главным тренером «Рубина». Также Наварро был методологическим
директором «Рубина».
В последние три сезона Наварро был
методологическим директором «Вильярреала». В его тренерский штаб вошли еще два
испанца - ассистент Иван Медай и тренер по физподготовке
Хосе Пастор. Отметим, что Пастор ранее работал в «Рубине» и «Ростове».
Напомним, что предыдущим главным тренером «Карпат»
был белорусский специалист Олег Дулуб.
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