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Петербургский «Сити» обыграл «Локомотив» на первом этапе чемпионата России по пляжному футболу

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

На «Нова Арене» в Санкт-Петербурге состоялись матчи четвертого игрового дня в рамках первого этапа чемпионата России по пляжному футболу.

Результаты 16 июня 

«Дельта» (Саратов) - ЦСКА - 8:6
«Строгино» - «Спартак» (Москва) - 3:6
«Крылья Советов» (Самара) - «ЭЛМОНТ» (Королев) - 5:2
«Сити» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва) - 6:4

Турнирное положение: 1. «Дельта» - 9 очков (после 4 игр); 2. ЦСКА - 8 (4); 3. «Спартак» - 8 (3); 4. «Сити» - 6 (4); 5. «Кристалл» (Санкт-Петербург) - 5 (3); 6. «Локомотив» - 3 (3); 7. «Крылья Советов» - 3 (3); 8. «Строгино» - 3 (4); 9. «ЭЛМОНТ» - 0 (4). 

Напомним, действующий чемпион страны - петербургский «Кристалл». Подопечные Александра Елизарова выиграли два последних розыгрыша Суперлиги.

Игры первого этапа чемпионата России будут проходить в Петербурге до 18 июня.

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