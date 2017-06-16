Петербургский «Сити» обыграл «Локомотив» на первом этапе чемпионата России по пляжному футболу

читайте также

Дмитрий Сычев сыграет в чемпионате России по пляжному футболу Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев сыграет за московский «Локомотив» на чемпионате страны по пляжному футболу, заявил играющий тренер красно-зеленых Илья Леонов.

Рустам Шахмельян: Во втором дивизионе запугивали молодежь Игрок сборной России по пляжному футболу Рустам Шахмельян рассказал Spb.Sovsport.ru о запугивании игроков в ФК «Питер», Лозанне и Игуаине.

Александр Елизаров: «Кристалл» заслуженно выиграл Суперфинал чемпионата России Главный тренер «Кристалла» Александр Елизаров в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от победы в Суперфинале чемпионата России над «Золотым».

«Кристалл» обыграл «Золотой» и стал трехкратным чемпионом России В серии Суперфинала чемпионата России «Кристалл» оказался сильнее петербургского «Золотого» (2-0).

Игрок «Кристалла» Папоротный: Начало финала получилось хорошим. Потом, наверное, поверили, что все сделано Игрок петербургского «Кристалла» Артур Папоротный поделился впечатлениями от победы над «Золотым» в первом финальном матче чемпионата России по пляжному футболу (5:3).

«Кристалл» обыграл «Золотой» и повел в финальной серии чемпионата России В первом матче финала чемпионата России по пляжному футболу между петербургскими командами «Кристалл» и «Золотой» победу со счетом 5:3 одержал «Кристалл».

«Кристалл» обыграл «Локомотив» и вышел в суперфинал чемпионата России Петербургский «Кристалл» во втором матче полуфинала суперфинала чемпионата России обыграл московский «Локомотив» со счетом 3:2.

Вратарь пляжного ФК «Кристалл» Островский: В следующем матче «Локомотив» выйдет на поле умирать Вратарь петербургского клуба «Кристалл» Иван Островский поделился впечатлениями от победы над московским «Локомотивом» (6:2) в полуфинале чемпионата России по пляжному футболу.

Юрий Крашенинников: Показалось, что «Локомотив» вышел на матч с «Кристаллом» немного сонным Защитник петербургского «Кристалла» Юрий Крашенинников в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от победы над московским «Локомотивом» (6:2) в первом полуфинальном матче чемпионата России по пляжному футболу.

«Кристалл» в первом полуфинальном матче обыграл «Локомотив» Петербургский «Кристалл» в первом полуфинальном матче суперфинала чемпионата России обыграл «Локомотив» со счетом 6:2.

Александр Елизаров: У чемпионата России отличный формат, который делает его лучшим в мире Главный тренер «Кристалла» Александр Елизаров поделился мнением о возможном изменении формулы проведения чемпионата России по пляжному футболу.

«Локомотив» победил «Динамо» в матче за третье место чемпионата России Московский «Локомотив» обыграл столичное «Динамо» в матче за третье место чемпионата России по пляжному футболу со счетом 3:2.

«Локомотив» вырвал победу в матче со «Строгино» Московский «Локомотив» обыграл земляков из «Строгино» в матче первого этапа чемпионата России по пляжному футболу.

«Ротор» стал чемпионом России по пляжному футболу Волгоградский «Ротор» впервые в истории завоевал титул чемпиона России по пляжному футболу.

Московский «Локомотив» выиграл первый этап чемпионата России по пляжному футболу Московский «Локомотив» стал победителем первого этапа чемпионата России по пляжному футболу, проходившего в Волгограде с 5 по 9 июня.

Михаил Лихачев: «Локомотив» очень здорово провел Суперфинал Главный тренер сборной России Михаил Лихачев подвел итоги чемпионата России.

Датинья стал лучшим игроком Суперфинала чемпионата России Бразилец Датинья из петербургского «Кристалла» назван лучшим игроком Суперфинала чемпионата России по пляжному футболу.

«Локомотив» в третий раз стал чемпионом России по пляжному футболу Московский «Локомотив» защитил звание чемпиона России по пляжному футболу, обыграв в финале чемпионата страны петербургский «Кристалл»

Чемпионат России по пляжному футболу. «Локомотив» вышел в финал, где сыграет с «Кристаллом» Сегодня, 18 августа, в Санкт-Петербурге прошли полуфинальные матчи Суперфинала чемпионата России по пляжному футболу.