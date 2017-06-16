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«Енисей»: Завтра объявим о трансфере атакующего полузащитника

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Завтра «Енисей» объявит о подписании новичка. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

«Завтра объявим о трансфере атакующего полузащитника», - говорится в сообщении.

Напомним, в переходных матчах «Енисей» не сумел пройти тульский «Арсенал» и в следующем сезоне вновь сыграет в ФНЛ. Со следующего сезона главным тренером «Енисея» будет Дмитрий Аленичев.

 


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