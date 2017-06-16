«Енисей»: Завтра объявим о трансфере атакующего полузащитника
Источник: ФК «Енисей»Комментарии
Завтра «Енисей» объявит о
подписании новичка. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.
«Завтра объявим о трансфере атакующего
полузащитника», - говорится в сообщении.
Напомним, в переходных матчах «Енисей» не сумел пройти тульский «Арсенал» и в следующем сезоне вновь сыграет в ФНЛ. Со следующего сезона главным тренером «Енисея» будет Дмитрий Аленичев.
Завтра объявим о трансфере атакующего полузащитника. pic.twitter.com/tHWZRGS1Ik— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 16 июня 2017 г.
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