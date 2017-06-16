Экс-защитник «Урала» Новиков тренируется с «Енисеем»
Источник: Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Бывший защитник «Урала» Александр Новиков
может продолжить карьеру в «Енисее». Об этом сообщает «Матч ТВ».
Сообщается, что 32-летний игрок готовится к сезону
с командой Дмитрия Аленичева в Новогорске.
За «Урал»
Новиков выступал с 2009 года, в чемпионате России на его счету
137 матчей и три гола. Клуб из Екатеринбурга он покинул
в статусе свободного агента.
Также сообщается, что с командой тренируется и лучший бомбардир «Енисея» в прошлом сезоне Сергей Самодин, к которому проявляют интерес «Крылья Советов».
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