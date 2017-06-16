Экс-защитник «Урала» Новиков тренируется с «Енисеем»

Бывший защитник «Урала» Александр Новиков может продолжить карьеру в «Енисее». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Сообщается, что 32-летний игрок готовится к сезону с командой Дмитрия Аленичева в Новогорске.

За «Урал» Новиков выступал с 2009 года, в чемпионате России на его счету 137 матчей и три гола. Клуб из Екатеринбурга он покинул в статусе свободного агента.

Также сообщается, что с командой тренируется и лучший бомбардир «Енисея» в прошлом сезоне Сергей Самодин, к которому проявляют интерес «Крылья Советов».

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