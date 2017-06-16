Максим Жигалов: Переезд в Лодзь не был сложным, но на команде сказался

Диагональный сборной России Максим Жигалов в интервью «Советскому спорту» рассказал о состоянии команды после победы над Польшей.

- Сегодня у команды был переезд из Катовиц в Лодзь. Настолько тяжело было выходить на тренировку с колес?

- Дорога всегда сказывается на физическом состоянии игроков. Не сказал бы, что сегодня был сложный переезд, но, тем не менее, после матчей мы, как правило, засыпаем позже обычного, поэтому спалось в этот раз не очень хорошо. Плюс ко всему у нас был довольно ранний выезд, поэтому на команде все это сказалось.

- Матч против Польши получился коротким, но интенсивным. Как чувствуете себя физически?

- Я себя чувствую нормально, готов работать в полную силу и дальше, - сказал Жигалов.

На этапе Мировой лиги в Польше сборной России предстоит провести еще два матча. В субботу (17 июня) соперником команды Сергея Шляпникова станет сборная США, матч начнется в 18:25 (мск). В воскресение (18 июня) россиянам предстоит помериться силами с командой Ирана, встреча также начнется в 18:25 (мск).