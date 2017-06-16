Криштиану Роналду: Я покидаю «Реал». Нет пути назад

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду твердо намерен покинуть мадридский «Реал». Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, Роналду, пребывая в стане сборной Португалии, которой предстоит сыграть на Кубке конфедераций, заявил коллегам по сборной следующее: «Я покидаю «Реал». Я принял решение. Нет пути назад».

Напомним, что причиной такого решения стали претензии к португальцу по поводу уплаты налогов со стороны испанских органов правопорядка. Прокуратура Испании утверждает, что Роналду обманул налоговые органы на 1,4 миллиона евро в 2011 году, 1,7 миллиона евро – в 2012 году, 3,2 миллиона евро – в 2013 году и 8,5 миллиона евро – в 2014 году. Сам португалец уверен, что он чист перед законом.