Криштиану Роналду: Я покидаю «Реал». Нет пути назад
Источник: MarcaКомментарии
Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду
твердо намерен покинуть мадридский «Реал». Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует Marca,
Роналду, пребывая в стане сборной Португалии, которой предстоит сыграть на
Кубке конфедераций, заявил коллегам по сборной следующее: «Я покидаю «Реал». Я
принял решение. Нет пути назад».
Напомним, что причиной такого решения стали
претензии к португальцу по поводу уплаты налогов со стороны испанских органов
правопорядка. Прокуратура Испании утверждает, что Роналду обманул налоговые
органы на 1,4 миллиона евро в 2011 году, 1,7 миллиона евро – в 2012 году, 3,2
миллиона евро – в 2013 году и 8,5 миллиона евро – в 2014 году. Сам португалец
уверен, что он чист перед законом.
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