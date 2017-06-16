Агент Кришито: Если «Зенит» цепляется за игрока - становится трудно что-то изменить

Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Зенита» Доменико Кришито, объяснил, почему его клиенту будет сложно покинуть петербургский клуб в летнее трансферное окно.

- Не секрет, что Миммо с любовью относится к «Дженоа». В то же время клубу, желающему приобрести Кришито, придется иметь дело с «Зенитом». Факт, что у Доменико остался один год по контракту, ничего не значит, вспомните, как закончилась история с Витселем и «Ювентусом». Если «Зенит» цепляется за игрока - становится трудно что-то изменить. Кришито для клуба - не просто игрок, он еще и капитан. Не говорю уж о том, что команду возглавил итальянский тренер. Кришито мне говорил, что с ним все хорошо, и он счастлив в Петербурге, - цитирует агента La Repubblica.

Напомним, ранее Кришито заявлял, что остановил переговоры по продлению контракта с «Зенитом», и выразил желание вернуться в Италию. Соглашение игрока с петербургским клубом действует до 30 июня 2018 года. 15 июня защитник вместе с командой отправился в Австрию на первый сбор, который продлится до 28 июня.

Итальянец играет в «Зените» с августа 2011 года. Кришито перешел в петербургский клуб из «Дженоа». Защитник провел за сине-бело-голубых 184 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 21 результативную передачу.