Мэтт Хьюз попал в серьезную аварию и госпитализирован с травмой головы

Американский боец ММА, бывший чемпион UFC Мэтт Хьюз попал в серьезную аварию. Об этом сообщает TMZ.



Сообщается, что 43-летний Хьюз ехал на грузовике и столкнулся с поездом. О причинах ДТП пока не сообщается. Хьюз получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Известно, что госпиталь, в котором сейчас находится спортсмен, расположен в штате Иллинойс.

Также сообщается, что у Хьюза диагностирован травма головы. Более подробная информация пока неизвестна. Полиция США начала расследования в связи с инцидентом.