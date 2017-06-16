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Мэтт Хьюз попал в серьезную аварию и госпитализирован с травмой головы

Источник:  TMZКомментарии

Американский боец ММА, бывший чемпион UFC Мэтт Хьюз попал в серьезную аварию. Об этом сообщает TMZ.

Сообщается, что 43-летний Хьюз ехал на грузовике и столкнулся с поездом. О причинах ДТП пока не сообщается. Хьюз получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Известно, что госпиталь, в котором сейчас находится спортсмен, расположен в штате Иллинойс.

Также сообщается, что у Хьюза диагностирован травма головы. Более подробная информация пока неизвестна. Полиция США начала расследования в связи с инцидентом.

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