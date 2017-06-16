Мэтт Хьюз попал в серьезную аварию и госпитализирован с травмой головы
Источник: TMZКомментарии
Американский боец ММА, бывший чемпион UFC Мэтт Хьюз попал в серьезную аварию. Об этом сообщает TMZ.
Сообщается, что 43-летний Хьюз ехал на грузовике и столкнулся с
поездом. О причинах ДТП пока не сообщается. Хьюз получил серьезные травмы и был
доставлен в больницу. Известно, что госпиталь, в котором сейчас находится спортсмен,
расположен в штате Иллинойс.
Также сообщается, что у Хьюза диагностирован травма головы.
Более подробная информация пока неизвестна. Полиция США начала расследования в
связи с инцидентом.
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