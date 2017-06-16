Панин покинул УНИКС
Источник: БК УНИКСКомментарии
Защитник Вадим Панин покинул УНИКС. Об этом сообщает
официальный сайт казанского клуба.
«Благодарим игрока за
профессионализм на паркете и преданность баскетболу. От лица руководства клуба
и казанского болельщика желаем успехов в дальнейшем», - говорится в сообщении
на официальном сайте УНИКСа.
В прошлом сезоне 33-летний Вадим Панин провел 23 матча в Единой лиге ВТБ. Его показатели – 2,9
очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи в среднем за матч.
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