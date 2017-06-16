Защитник Вадим Панин покинул УНИКС. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

«Благодарим игрока за профессионализм на паркете и преданность баскетболу. От лица руководства клуба и казанского болельщика желаем успехов в дальнейшем», - говорится в сообщении на официальном сайте УНИКСа.

В прошлом сезоне 33-летний Вадим Панин провел 23 матча в Единой лиге ВТБ. Его показатели – 2,9 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи в среднем за матч.