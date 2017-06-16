Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Абдул-Азиз Абдулвахабов: Думаю, уже в сентябре буду в форме и готов к возвращению

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион лиги ACB в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов рассказал о своем восстановлении после травмы.

- Спасибо, что не забываете меня, травмированного. Потихоньку залечиваю травму. Сейчас я в Москве, прохожу реабилитацию, держу пост. Нужно пройти еще две недели реабилитации. А потом, надеюсь вернуться к тренировкам. Сейчас, пока Рамадан, я не тренируюсь. Психологически я всегда настроен отлично. Я особо не переживал из-за травмы. Бывают разные рабочие моменты, включая и травмы, к ним надо относится спокойно. В любом случае, все это от Бога. Думаю, уже в сентябре я буду в форме и готов к возвращению. Так что все идет по плану, сейчас до конца восстанавливаюсь и укрепляюсь духовно.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Прекратится ли черная полоса Холм? Все о турнире UFC Fight Night 111Прекратится ли черная полоса Холм? Все о турнире UFC Fight Night 111«Советский спорт» составил гид по этому бойцовскому шоу.Глава WBC: Бой Мэйвезера и Макгрегора может стать титульнымГлава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман не возражает против того, чтобы поединок между американским боксером Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором носил характер титульного.Андрей Орловский — Марчин Тыбура. Прогноз «Советского спорта»В субботу в Сингапуре состоится турнир UFC Fight Night 111. В рамках бойцовского шоу белорус Андрей Орловский сразится против поляка Марчина Тыбуры.Определились финалисты турнира PRIME SELECTION-2017На завершившемся в Краснодаре пятом этапе международного турнира PRIME SELECTION-2017 определились финалисты проекта в весовых категориях до 57, 61, 66, 70, 77 и 100 кг.M-1 Challenge 81. Евлоев сразится против Витрука22 июля состоится традиционный грандиозный ежегодный турнир M-1 Challenge 81 «Битва в Горах», приуроченный к празднованию 25-летия Республики Ингушетия.Состояние Шаматавы, попавшего в реанимацию в день боя, стабилизировалосьГога Шаматава ночью был доставлен в реанимацию БСМП Краснодара с острейшей болью в грудной клетке. Медики констатировали угрозу жизни спортсмена.Состояние попавшего в реанимацию бойца ММА Шаматавы стабилизировалосьСостояние российского бойца смешанных единоборств Гоги Шаматавы, попавшего в реанимацию в день боя за титул чемпиона мира, стабилизировалось.Александр Шлеменко: Харитонов отправит Сокуджа в нокаутРоссийский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился ожиданиями от предстоящего поединка Сергея Харитонова против Терри Сокуджа на турнире M-1 CHALLENGE 80.Александр Шлеменко: Харитонов сделал правильные выводы из поражения от АйялыРоссийский боец смешанного стиля Александр Шлеменко в преддверии поединка Сергея Харитонова против Терри Сокуджа на турнире M-1 CHALLENGE 80 заявил, что его соотечественник сделал правильные выводы из своего поражения от американца Джеви Айялы за 16 секунд.Виталий Минаков: Мое возвращение в Bellator? Статус наших отношений с руководством постоянно меняетсяНепобежденный российский боец смешанного стиля Виталий Минаков рассказал о своих планах на будущее.Виталий Минаков: Макгрегор получил то, о чем мечтают многие боксеры мираВиталий Минаков: Макгрегор получил то, о чем мечтают многие боксеры мираНепобежденный российский боец смешанного стиля – о предстоящем поединке между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.Российский боец ММА доставлен в реанимацию в день титульного боя25-летний российский боец, чемпион Европы Гога Шаматава 15 июня должен был встретиться в бою за титул чемпиона мира с бразильцем Реймисон Бруно Соуза де Оливейра в Краснодаре на турнире PRIME SELECTION-2017.Артем Лобов: Надеюсь, бой между лучшим бойцом ММА и лучшим боксером состоитсяАртем Лобов: Надеюсь, бой между лучшим бойцом ММА и лучшим боксером состоитсяВ интервью Severemma.com Лобов рассказал о том, почему обозвал Деметриуса Джонсона, а также заявил, что готов драться против Жозе Алдо.Федор – 9, американцы – 1. Как Емельяненко дрался с представителями США (видео)Федор – 9, американцы – 1. Как Емельяненко дрался с представителями США (видео)До поединка между россиянином Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом остается десять дней.Сергей Харитонов — Терри Сокуджу. Прогноз «Советского спорта»15 июня в китайском Харбине состоится турнир M-1 CHALLENGE 80. В главном поединке бойцовского шоу Сергей Харитонов сразится против Терри Сокуджу.Тимур Айляров: Харитонов никогда не отказывается от боевТимур Айляров: Харитонов никогда не отказывается от боевТимур Айляров рассказал корреспонденту «Советского спорта» о подготовке прославленный тяжеловеса к предстоящему бою.Люк Барнатт: Бой против Нуньеса — большой вызов для меняБританский боец смешанного стиля Люк Барнатт поделился своими мыслями в преддверии поединка против Макса Нуньеса на турнире CB 63.Сергей Харитонов: Мой козырь в поединке против Сокуджу – ударная техникаРоссийский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Сергей Харитонов рассказал своем сопернике Рамо Сокуджу на турнире M-1 Challenge 80, который состоится в Харбине (Китай).Деррик Льюис – Марк Хант. Прогноз «Советского спорта»11 июня в Окленде (Новая Зеландия) состоится турнир UFC FIGHT NIGHT 110. В главном поединке бойцовского шоу Деррик Льюис сразится против Марка Ханта.Дебют Мурзаканова в UFC откладываетсяРоссийский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Азамат Мурзаканов не выступит на турнире UFC Fight Night 112, который состоится 25 июня.
Футбол
Роналду хочет покинуть Испанию, «Реал» торгуется по Доннарумме, золото Захарова на ЧЕ по прыжкам в воду. Главные новости дня
Бокс
CAS отклонил апелляцию Алояна на лишение серебра ОИ-2016
Футбол
«Динамо» обыграло болгарский «Черноморец» в товарищеском матче
Футбол
Федор Смолов: Очень долго ждал перехода в дортмундскую «Боруссию», все трансферное окно шли переговоры
все новости
ACB
ACBвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства