Абдул-Азиз Абдулвахабов: Думаю, уже в сентябре буду в форме и готов к возвращению
Чемпион лиги ACB в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов рассказал о своем восстановлении после травмы.
- Спасибо, что не забываете меня, травмированного. Потихоньку залечиваю травму. Сейчас я в Москве, прохожу реабилитацию, держу пост. Нужно пройти еще две недели реабилитации. А потом, надеюсь вернуться к тренировкам. Сейчас, пока Рамадан, я не тренируюсь. Психологически я всегда настроен отлично. Я особо не переживал из-за травмы. Бывают разные рабочие моменты, включая и травмы, к ним надо относится спокойно. В любом случае, все это от Бога. Думаю, уже в сентябре я буду в форме и готов к возвращению. Так что все идет по плану, сейчас до конца восстанавливаюсь и укрепляюсь духовно.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически