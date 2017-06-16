Фелпс будет плавать наперегонки с акулой

Знаменитый американский пловец Майкл Фелпс примет участие в заплыве наперегонки с акулой. Этот заплыв будет транслироваться на телеканале Discovery.

«Я смогу сделать то, о чем всегда мечтал. Я спущусь в клетку к большой белой акуле», - написал Фелпс в своем Instagram. Отметим, что на канале выходит программа «Неделя акул».

31-летний Майкл Фелпс – 23-кратный олимпийский чемпион и 26-кратный чемпион мира. Абсолютный рекордсмен по количеству наград (28) в истории Олимпиад.