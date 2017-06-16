Лопырева будет участвовать в церемонии открытия Кубка конфедераций

Обладательница титула «Мисс Россия-2003», посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева поделилась ожиданиями от участия в церемонии открытия Кубка конфедераций, которая состоится в Санкт-Петербурге 17 июня.

- Я буду понимать участие в церемонии открытия, которая состоится перед матчем. Советую всем приходить пораньше. Церемония будет красочной, красивой, но я не могу открывать всех секретов. Церемония будет не такая масштабная, как на Олимпиаде, но задействовано в ней очень много народа.

Всем очень нравится город, все в восторге. И поражаются погодой, спрашивают, специально ли мы разогнали тучи перед открытием. Я отвечаю, что это делали мы все вместе, руками разгоняли тучи, чтобы футбол был при солнечной погоде, - цитирует Лопыреву ТАСС.

Напомним, церемония открытия турнира состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 16:00, за два часа до начала матча Россия - Новая Зеландия. Ранее гендиректор огркомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что на мероприятии также выступят Алсу, Сергей Лазарев и DJ Smash.

Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

Лопырева стала послом чемпионата мира от Ростова-на-Дону.

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