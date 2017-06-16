Орлов сразится с Хелениусом вместо опоздавшего Льюисона
Источник: BoxingsceneКомментарии
В Таллине (Эстония) завтра состоится вечер бокса.
Как сообщает BoxingScene, соперником финна Роберта Хелениуса, выступающего в
тяжелом весе, станет россиянин Евгений Орлов.
Отметим, что первоначально у Хелениуса был другой
оппонент. Планировалось, что соперником Хелениуса будет Иан Льюисон из
Великобритании. Однако Льюисон по неизвестным причинам не смог прибыть в Таллин
в назначенное время. В связи с этим в срочном порядке была найдена замена в
лице Орлова.
38-летний в своем предыдущем поединке в декабре
прошлого года нокаутировал Игоря Пилипенко.
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