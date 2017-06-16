Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Польша уступила Словакии на молодежном чемпионате Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч группового турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Польши и Словакии завершился победой словацкой команды. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу словаков.

На первой минуте поляки, которые являются хозяевами турнира, открыли счет. Отличился Патрик Липски. На 20-й минуте Мартин Вальент сравнял счет, а решающий мяч на 78-й минуте провел Павол Шафранко.

Словаки после первого тура лидируют в группе А с тремя очками. У поляков ноль очков и последнее место.

Молодежный чемпионат Европы

Люблин (Польша)

Группа А

1-й тур

Польша – Словакия – 1:2

Голы: Липски, 1, Вальент, 20, Шафранко, 78.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Швеция и Англия сыграли вничью на молодежном чемпионате ЕвропыМатч группового турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Швеции и Англии завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.Шоу может больше не сыграть до конца сезонаЗащитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, скорее всего, пропустит концовку сезона из-за травмы ноги, которую он получил в воскресенье в матче 35-го тура премьер-лиги с «Суонси» (1:1) на стадионе «Олд Траффорд».Арсен Венгер: Играть на молодежном Евро – не лучший вариант для БельеринаГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер посоветовал защитнику команды Эктору Бельерину не выступать за молодежную сборную Испании на Евро (U21).Молодежная сборная России начнет отбор на Евро-2019 матчем с АрмениейСтало известно расписание матчей молодежной сборной России в отборочном турнире Евро-2019 (U21).Россия и Украина не попадут в одну группу на жеребьевке отборочного турнира Евро-2019Сегодня в Швейцарии состоится жеребьевка отборочного турнира молодежного Евро-2019 (начало в 11.00 мск). В жеребьевке примет участие рекордное количество сборных – 54, сообщает официальный сайт УЕФА.Дубль Арнольда позволил Германии обыграть сборную РоссииСборная России уступила команде Германии в матче девятого тура группового раунда квалификации чемпионата Европы до 21 года.Германия (U-21) – Россия (U-21) – 4:3. Как это былоСегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча квалификации молодежного чемпионата Европы-2017 между сборными Германии и России.Молодежная сборная России вылетела в Германию без шести травмированных игроковМолодежная сборная России отправилась в Германию на матч отборочного турнира Евро-2017 (U21).Защитник «Зенита-2» Карпов: Ожидал вызова в молодежку. Всегда хочется играть за родную сборнуюЗащитник «Зенита-2» Максим Карпов после матча против «СКА-Хабаровска» (1:1) в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о вызове в молодежную сборную России на игры отборочного цикла Евро-2017 с Германией и Финляндией.Наставник молодежной сборной Австрии: Россия могла забить нам и три, и четыре мячаГлавный тренер молодежной сборной Австрии Вернер Грегорич прокомментировал ничейный результат своей команды в матче с командой России (1:1), который состоялся в рамках отборочной кампании ЧЕ-2017.Александр Ташаев: Австрийцы не сильнее нас, поэтому обидно, конечноПолузащитник молодежной сборной России и «Динамо» Александр Ташаев – о матче с молодежной сборной Австрии (1:1).Александр Селихов: Конечно, нам стыдноВратарь молодежной сборной России и пермского «Амкара» Александр Селихов – о матче отбора на Евро-2017 против молодежной сборной Австрии (1:1).Александр Селихов: У Австрии есть хорошие игроки, но наши футболисты сильнее индивидуальноГолкипер молодежной сборной России Александр Селихов прокомментировал ничейный результат в матче с командой Австрии (1:1), который состоялся в рамках отборочной кампании ЧЕ-2017.Николай Писарев: Матч со сборной Австрии? Есть претензии к отдельным игрокамГлавный тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал ничейный результат в матче с командой Австрии (1:1), который состоялся в рамках отборочной кампании ЧЕ-2017.Молодежные сборные России и Австрии сыграли вничьюМатч квалификации молодежного чемпионата Европы между сборными России и Австрии завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Молодежные сборные. Россия – Австрия – 1:1. Как это былоВо вторник в отборочном матче к чемпионату Европы 2017 года сыграют молодежные сборные России и Австрии.Антон Митрюшкин: Удивлен, что меня не вызвали в молодежную сборнуюГолкипер «Сьона» Антон Митрюшкин высказался о решении главного тренера молодежной сборной России Николая Писарева не вызывать его в команду на матчи с Фарерскими островами и Австрией.Николай Писарев: Рад, что ребята очень серьезно отнеслись к матчу с Фарерскими островамиГлавный тренер молодежной сборной России Николай Писарев подвел итоги матча с Фарерскими островами (3:0) в отборочном турнире Евро-2017 (U21).Российская молодежка разгромила Фареры в отборочном матче ЧЕ-2107Молодежная сборная России (U-21) на выезде крупно обыграла команду Фарерских островов (3:0) в отборочном цикле чемпионата Европы-2017.Селихов, Караваев и Корян – в расширенном составе молодежной сборной России на отборочные матчи Евро-2017Тренерский штаб молодежной сборной России назвал расширенный состав команды для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы-2017 против сборных Фарерских островов и Австрии.
Плавание
Фелпс будет плавать наперегонки с акулой
Футбол
Опрос: разгромит ли Россия Новую Зеландию?
Футбол
Криштиану Роналду: Я покидаю «Реал». Нет пути назад
Футбол
«Ростов» проиграл первый матч при Кучуке
все новости
Чемпионат Европы U-21
Чемпионат Европы U-21таблицакалендарьстатистикатексты/новости