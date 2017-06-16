Польша уступила Словакии на молодежном чемпионате Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч группового турнира молодежного чемпионата
Европы между сборными Польши и Словакии завершился победой словацкой команды.
Итоговый счет матча – 2:1 в пользу словаков.
На первой минуте поляки, которые являются
хозяевами турнира, открыли счет. Отличился Патрик Липски. На 20-й минуте Мартин
Вальент сравнял счет, а решающий мяч на 78-й минуте провел Павол Шафранко.
Словаки после первого тура лидируют в группе А с
тремя очками. У поляков ноль очков и последнее место.
Молодежный чемпионат Европы
Люблин (Польша)
Группа А
1-й тур
Польша – Словакия – 1:2
Голы: Липски, 1, Вальент, 20, Шафранко, 78.
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