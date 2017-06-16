Сильвестр Сталлоне: Макгрегор – настоящий Рокки. Буду болеть за него в поединке с Мэйвезером
Источник: TMZКомментарии
Знаменитый актер, исполнитель роли Рокки
Сильвестр Сталлоне сказал, что будет болеть за Конора Макгрегора в поединке с
Флойдом Мэйвезером.
«Вы знаете, кто победит. Всегда болею за
андердогов. Макгрегор – настоящий Рокки. Мэйвезеру будет тяжело. Буду болеть за
Макгрегора. Такого боя еще никогда не было, не берусь на 100% предсказать
результат», - сказал Сталлоне в интервью TMZ.
Ранее
стало известно, что поединок состоится 26 августа в США по правилам бокса.
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