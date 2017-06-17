«Валенсия» впервые стала чемпионом Испании
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Баскетболисты «Валенсии» победили мадридский «Реал» в четвертом матче финальной серии плей-офф ACB и впервые в истории стали чемпионами страны.
Встреча, прошедшая в пятницу в Валенсии, завершилась победой хозяев площадки со счетом 87:76 (19:20, 29:11, 19:25, 20:20).
Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу «Валенсии», которая
впервые стала сильнейшим клубом страны. Рекордсменом по количеству титулов
является «Реал» (33 трофея).
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