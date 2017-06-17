Иванаускас возглавил «Луч-Энергию»

Футбольный клуб «Луч-Энергия» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал литовский специалист Валдас Иванаускас.

В тренерский штаб Иванаускаса войдут Томас Ражанаускас, Сергей Кращенко и Анатолий Аграфенин, информирует официальный сайт клуба.

- Для нас очень важно было то, что Вальдас Иванаускас имеет опыт работы на Дальнем Востоке. Мы договорились. Сейчас пришло время большой и серьезной работы. Очень надеемся, что весь тренерский штаб сработает на «хорошо» в предстоящем сезоне, — заявил исполнительный директор клуба Александр Голубчиков.

В России тренер известен по работе в «СКА-Энергии», который он покинул в апреле 2015 года.

Напомним, «Луч-Энергия» следующий сезон проведет в ПФЛ.

