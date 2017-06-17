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Габриэль Торже: «Ахмат» должен думать о первом месте в чемпионате России

Источник:  ФК «Ахмат»Комментарии

Полузащитник «Ахмата» Габриэль Торже поделился впечатлениями от тренировок под руководством нового главного тренера команды Олега Кононова.

- Сейчас сложно говорить о стиле игры, так как прошло всего несколько дней с начала сборов. Нужно дождаться всех, некоторые игроки еще находятся в расположении сборных. Мы должны работать и вместе готовиться к новому сезону, думать о первом месте в лиге.

Наш новый тренер предпочитает упражнения с мячом, и нам многое нужно улучшать. Чтобы понять друг друга, нужно провести больше совместных тренировок.

Прошлый год был неудачным для меня, но я хочу улучшить свой уровень и все свои качества, чтобы помочь своему клубу, так как все верят — и президент, и руководство команды, - заявил Торже.

Напомним, Олег Кононов сменил на посту главного тренера «Ахмата» Рашида Рахимова.


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