«Фенербахче» в восьмой раз выиграл чемпионат Турции

«Фенербахче» победил в овертайме «Бешикташ» в четвертом матче финальной серии плей-офф чемпионата Турции по баскетболу и стал обладателем национального титула.

Встреча, прошедшая в пятницу на площадке «Бешикташа», завершилась со счетом 98:94 (24:19, 18:28, 17:17, 25:20, 14:10) в пользу «Фенера».

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу «Фенербахче», который в восьмой раз в истории стал чемпионом страны.

Напомним, что в сезоне-2016/17 подопечные Желимира Обрадовича также стали чемпионами Евролиги.

