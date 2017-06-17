Ковалев и Уорд показали идентичные результаты на официальном взвешивании в Лас-Вегасе

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд и россиянин Сергей Ковалев успешно прошли процедуру официального взвешивания накануне поединка в Лас-Вегасе.

Оба боксера показали результат - 175 фунтов (79,37 кг), уложившись в лимит своей весовой категории.



Напомним, повторный поединок между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым состоится 17 июня в Лас-Вегасе (ранним утром 18 июня по московскому времени).



В ноябре прошлого года американец победил Сергея единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

Отметим, что участники главных предварительных боев: Гильермо Ригондо - Мойзес Флорес и Дмитрий Бивол - Седрик Агнью также успешно прошли официальное взвешивание.

