Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ковалев и Уорд показали идентичные результаты на официальном взвешивании в Лас-Вегасе

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд и россиянин Сергей Ковалев успешно прошли процедуру официального взвешивания накануне поединка в Лас-Вегасе.

Оба боксера показали результат - 175 фунтов (79,37 кг), уложившись в лимит своей весовой категории.

Напомним, повторный поединок между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым состоится 17 июня в Лас-Вегасе (ранним утром 18 июня по московскому времени).

В ноябре прошлого года американец победил Сергея единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

Отметим, что участники главных предварительных боев: Гильермо Ригондо - Мойзес Флорес и Дмитрий Бивол - Седрик Агнью также успешно прошли официальное взвешивание. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ковалев не получит фиксированный гонорар за бой с Уордом, американец заработает минимум 6,5 млн $Атлетическая комиссия штата Невада огласила официальные суммы гонораров участников вечера бокса в Лас-Вегасе, который состоится в ночь с 17 на 18 июня.«Рассчитываю на нокаут со стороны Сереги». Боксеры – о реванше Уорд – Ковалев«Рассчитываю на нокаут со стороны Сереги». Боксеры – о реванше Уорд – Ковалев«Советский спорт» попросил именитых боксеров дать прогноз на бой года между американцем Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым.Видео дня: Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию с УордомРоссийский боксер Сергей Ковалев и американец Андре Уорд выступили на заключительной официальной пресс-конференции накануне боя.В логове Сфинкса. Почему Андре Уорд – фаворит в реванше с КовалевымВ логове Сфинкса. Почему Андре Уорд – фаворит в реванше с КовалевымРанним московским утром 18 июня состоится вторая и, по всей видимости, заключительная серия противостояния Сергея Ковалева и Андре Уорда.Андре Уорд: Мэйвезер — Макгрегор? Будет круто, если бой состоитсяАмериканский боксер Андре Уорд поделился мнением о поединке между Флойдом Мэйвезером и бойцом ММА Конором Макгрегором, который запланирован на август.Самый дешевый билет на бой Ковалев – Уорд будет стоит 105 долларовБилеты на бой-реванш российского полутяжеловеса Сергея Ковалева с американцем Андре Уордом находятся в ценовом диапазоне от 105 до 1255 долларов.Андрей Рябинский: Украсть победу во второй раз судьи у Ковалева не смогутГлава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский поделился ожиданиями от второго поединка Андре Уорда с Сергеем Ковалевым.Григорий Дрозд: Уорда надо поставить на местоГригорий Дрозд: Уорда надо поставить на местоИзвестный российский боксер Григорий Дрозд о реванше между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым.Сергей Ковалев: Уорд арендовал мои пояса на Рождество. Рождество закончилосьРоссиянин Сергей Ковалев дал интервью телеканалу HBO накануне своего титульного боя с Андре Уордом.Круши его. Почему Ковалев должен уничтожить УордаКруши его. Почему Ковалев должен уничтожить УордаКорреспондент «Советского спорта» Владислав Усачев – о предстоящем поединке за звание чемпиона мира в полутяжелом весе.Андре Уорд: Я уважаю КовалеваАмериканский боксер Андре Уорд перед боем с Сергеем Ковалевым сообщил, что уважает российского соперника.Сергей Ковалев: Никто не хочет работать с Уордом, многие просили прикончить егоРоссийский боксер Сергей Ковалев заявил, что никто не хочет работать с американским боксером Андре Уордом, многие просили прикончить его.«Он заплатит за все». Ковалев и Уорд прибыли в Лас-Вегас«Он заплатит за все». Ковалев и Уорд прибыли в Лас-ВегасРоссиянин Сергей Ковалев и американец Андре Уорд в среду утром прибыли в Лас-Вегас на предстоящий бойАлексей Тищенко: Для победы Ковалеву нужно сделать больше, чем УордуАлексей Тищенко: Для победы Ковалеву нужно сделать больше, чем УордуПрославленный российский боксер о главном поединке лета.Андре Уорд: В реванше с Ковалевым закончу то, что должен был сделать в первом боюЧемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд поделился ожиданиями от повторного поединка с россиянином Сергеем Ковалевым.Андрей Шкаликов: Думаю, что Ковалев нокаутирует Уорда ближе к седьмому рандуИзвестный комментатор Андрей Шкаликов поделился мнением о предстоящем поединке между российским боксером Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом.Менеджер Ковалева опроверг информацию о получении боксером гражданства СШАМенеджер российского полутяжеловеса, экс-чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF Сергея Ковалева Эгис Климас сообщил, что ему и спортсмену ничего не известно о возможном получении боксером американского гражданства.Андре Уорд: Судьи проделали отличную работу в первом бою с КовалевымЧемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд отметил хорошую работу судей в поединке с Сергеем Ковалевым.Григорий Стангрит: Не верится, что в близком бою победу отдадут КовалевуГригорий Стангрит: Не верится, что в близком бою победу отдадут КовалевуИзвестный российский комментатор бокса Григорий Стангрит поделился ожиданиями от поединка Андре Уорда с Сергеем Ковалевым.Андре Уорд: Наш бой с Ковалевым должен оставаться вне политикиЧемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд не намерен примешивать политику к своему второму поединку с россиянином Сергеем Ковалевым.
Футбол
В «Ростове» появился новый президент
Футбол
Иванаускас возглавил «Луч-Энергию»
Баскетбол
«Валенсия» впервые стала чемпионом Испании
Футбол
Польша уступила Словакии на молодежном чемпионате Европы
все новости
Дмитрий Бивол
Дмитрий Биволвсе новости
Гильермо Ригондо
Гильермо Ригондовсе новости
Андре Уорд
Андре Уордвсе новости
Сергей Ковалёв
Сергей Ковалёввсе новости