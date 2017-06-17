Вячеслав Малафеев: В игре с Португалией будет понятно, каков уровень сборной России

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Кубке конфедераций-2017.

- Мне кажется, Игорь Акинфеев всегда в боевом тонусе. Сколько бы у него ни было травм, он всегда возвращался и демонстрировал свой уровень. Надеюсь, его опыт и мастерство пригодятся сборной. Особенно в матче с Португалией, по итогам которого и станут ясны наши дальнейшие перспективы.

Конечно, и первый матч с Новой Зеландией будет важным, но именно в игре с Португалией будет понятно, каков уровень сборной России и на что она может рассчитывать. Все-таки контрольные матчи не несут в себе слишком большой груз ответственности — там можно рисковать, маневрировать и как-то расслабленно играть. А даже матчи отборочных турниров — уже другой уровень, - рассказал Малафеев.

Напомним, сегодня сборная России проведет свой стартовый матч на турнире против новозеландцев. Игра состоится в Санкт-Петербурге.

Матч Россия - Новая Зеландия Судья: Вильмар Рольдан (Колумбия) Место и дата 17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция



