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Вячеслав Малафеев: В игре с Португалией будет понятно, каков уровень сборной России

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Кубке конфедераций-2017.

- Мне кажется, Игорь Акинфеев всегда в боевом тонусе. Сколько бы у него ни было травм, он всегда возвращался и демонстрировал свой уровень. Надеюсь, его опыт и мастерство пригодятся сборной. Особенно в матче с Португалией, по итогам которого и станут ясны наши дальнейшие перспективы.

Конечно, и первый матч с Новой Зеландией будет важным, но именно в игре с Португалией будет понятно, каков уровень сборной России и на что она может рассчитывать. Все-таки контрольные матчи не несут в себе слишком большой груз ответственности — там можно рисковать, маневрировать и как-то расслабленно играть. А даже матчи отборочных турниров — уже другой уровень, - рассказал Малафеев.

Напомним, сегодня сборная России проведет свой стартовый матч на турнире против новозеландцев. Игра состоится в Санкт-Петербурге.

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Матч

Россия - Новая Зеландия

Судья:

Вильмар Рольдан (Колумбия)

Место и дата

17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция



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