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Ковалев не получит фиксированный гонорар за бой с Уордом, американец заработает минимум 6,5 млн $

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Атлетическая комиссия штата Невада огласила официальные суммы гонораров участников вечера бокса в Лас-Вегасе, который состоится в ночь с 17 на 18 июня.

По данным журналиста ESPN Дэна Рафаэля, за предстоящий поединок чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд получит как минимум 6,5 миллиона долларов.

В то время как его оппонент Сергей Ковалев не получит фиксированный гонорар: его заработок будет зависеть от процентов с продаж билетов и платных трансляций на телеканале HBO (PPV).

Напомним, повторный поединок между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым состоится 17 июня в Лас-Вегасе (ранним утром 18 июня по московскому времени).

В ноябре прошлого года американец победил Сергея единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF. За тот поединок Уорд получил 6 миллионов долларов США, в то время как Ковалев - только два миллиона.

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