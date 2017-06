Ковалев не получит фиксированный гонорар за бой с Уордом, американец заработает минимум 6,5 млн $

Атлетическая комиссия штата Невада огласила официальные суммы гонораров участников вечера бокса в Лас-Вегасе, который состоится в ночь с 17 на 18 июня.

По данным журналиста ESPN Дэна Рафаэля, за предстоящий поединок чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд получит как минимум 6,5 миллиона долларов.

В то время как его оппонент Сергей Ковалев не получит фиксированный гонорар: его заработок будет зависеть от процентов с продаж билетов и платных трансляций на телеканале HBO (PPV).

This is the sheet from the commission with the purses and officials for Ward vs.... https://t.co/AQokYxtGvr pic.twitter.com/fWAwvOWNag