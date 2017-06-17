Томас Линке может занять пост спортивного директора «Баварии»

Бывший защитник сборной Германии Томас Линке может стать спортивным директором мюнхенской «Баварии».

Линке с 2011 года занимал аналогичную должность в «Ингольштадте», однако уже покинул этот пост.

В составе «Баварии», играя на позиции центрального защитника, Томас пять раз выиграл чемпионат Германии и стал победителем Лиги чемпионов (2000/01).

С тех пор как в июле 2016 года Маттиас Заммер покинул пост спортивного директора «Баварии» по состоянию здоровья, эта должность в клубе остается вакантной.

Руководство мюнхенского гранда сделало бывшему капитану команды Филиппу Ламу предложение занять эту должность, однако футболист его не принял.

