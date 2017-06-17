Томас Линке может занять пост спортивного директора «Баварии»
Источник: TZКомментарии
Бывший защитник сборной Германии Томас Линке может стать спортивным директором мюнхенской «Баварии».
Линке с 2011 года занимал аналогичную должность в «Ингольштадте», однако уже покинул этот пост.
В составе «Баварии», играя на позиции центрального защитника, Томас пять раз выиграл чемпионат Германии и стал победителем Лиги чемпионов (2000/01).
С тех пор как в июле 2016 года Маттиас Заммер покинул пост спортивного директора «Баварии» по состоянию здоровья, эта должность в клубе остается вакантной.
Руководство мюнхенского гранда сделало бывшему
капитану команды Филиппу Ламу предложение занять эту должность, однако футболист его не принял.
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