Президент «Аризоны» отправлен в отставку
Источник: ХК «Аризона Койотс»Комментарии
Президент «Аризоны» Энтони Леблан, а также президент по хоккейным операциям клуба Гэри Драммонд, отправлены в отставку, сообщает официальный сайт команды НХЛ.
Леблан был президентом «Аризоны» с сентября 2013 года.
Также сообщается, что исполнительным директором клуба стал Арон Коэн, который, наряду с генеральным менеджером Джоном Чайкой, будет подчиняться непосредственно владельцу клуба Эндрю Бэрроуэю.
Напомним, «Аризона» в сезоне-2016/17 заняла 12-е место в Западной конференции и в пятый раз подряд не смогла пробиться в плей-офф НХЛ.
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