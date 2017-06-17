Президент «Аризоны» отправлен в отставку

Президент «Аризоны» Энтони Леблан, а также президент по хоккейным операциям клуба Гэри Драммонд, отправлены в отставку, сообщает официальный сайт команды НХЛ.

Леблан был президентом «Аризоны» с сентября 2013 года.

Также сообщается, что исполнительным директором клуба стал Арон Коэн, который, наряду с генеральным менеджером Джоном Чайкой, будет подчиняться непосредственно владельцу клуба Эндрю Бэрроуэю.

Напомним, «Аризона» в сезоне-2016/17 заняла 12-е место в Западной конференции и в пятый раз подряд не смогла пробиться в плей-офф НХЛ.